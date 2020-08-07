Стало известно, какой приз получит победительница «Мисс Екатеринбург»

В этом году призом будет квартира, а не автомобиль, как в прошлые годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодный конкурс красоты «Мисс Екатеринбург» состоится даже во время пандемии коронавируса. Правда, организаторы в этом году более осторожные и оберегают участниц, как зеницу око. Набрали двенадцать девушек, которые поборется за звание главной красавицы города. Теперь стал известен приз, который получит «Мисс Екатеринбург» вместе с короной. Это сертификат номиналом в один миллион рублей на покупку квартиры в комплексе жилых небоскребов «Чемпион Парк» от «Атомстройкомплекса». Сертификаты номиналом в пятьсот тысяч рублей получат также первая и вторая вице-мисс.

- Долгое время главная красавица Екатеринбурга вместе с титулом получала в подарок автомобиль. Времена меняются, как показывает наш опыт, поколение современных девушек не считают машину пределом мечтаний. В их приоритетах – развитие, образование, путешествия, здоровый образ жизни. И, конечно же, современное жилье, - прокомментировала директор конкурса Светлана Петракова.

Напомним, за корону борются двенадцать девушек. В этом году их на порядок меньше из-за коронавируса. Из-за пандемии участницы занимаются в онлайн-режиме или только на открытом воздухе.