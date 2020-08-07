ВТБ Лизинг предлагает автомобили Renault для такси со скидкой до 12,5%

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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) предлагает комфортные условия по приобретению автомобилей Renault для таксопарков в рамках государственной программы льготного лизинга колесных транспортных средств Министерства промышленности и торговли РФ. Предложение действует до 31 августа 2020 г. и распространяется на модели Arkana, Kaptur, Duster, Logan и Sandero.

При покупке в лизинг Renault Logan в комплектации Access 1.6 MKП5 82 л.с. стоимость автомобиля с учетом скидки составит 625 000 рублей. При авансе в размере 40% и сроке договора один год ежемесячный платеж будет равняться примерно 30 тыс. рублей, включая НДС. При этом удастся дополнительно сэкономить 88 тыс. рублей за счет возврата уплаченных налогов.

Программа господдержки предусматривает субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам при покупке автомобилей, которые произведены на территории России в 2020 году. Скидка на аванс по "Стандартной программе" составляет 10%, но не более 500 тыс. руб. на одну машину. По целевой подпрограмме "Свое дело", которая ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, можно получить увеличенную скидку в размере 12,5% от стоимости техники, но не более 625 тыс. рублей на один автомобиль.

Срок лизинга по программе Минпромторга составляет от 12 до 60 месяцев. Автомобили Renault для такси доступны с авансом от 10% за вычетом скидки. С 1 июля 2020 г. под действие программы льготного лизинга попадают исключительно транспортные средства с электронным ПТС.

«Renault стабильно входит в топ-5 самых продаваемых в лизинг марок на российском рынке, автомобили этого бренда активно используются в сегменте такси. С постепенным восстановлением этого сектора коммерческих перевозок у бизнеса вновь появляется потребность в обновлении автопарка, и мы рады предложить клиентам льготные условия приобретения машин для такси. ВТБ Лизинг является активным участником госпрограмм с момента их запуска, мы всегда стараемся предложить клиентам наиболее выгодные инструменты решения их задач в области технической модернизации», - отмечает Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга компании.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).