Снова штормовое предупреждение: на Средний Урал надвигаются грозы и град

На Свердловскую область снова надвигается шторм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 8 и 9 августа, по данным синоптиков, снова ожидаются сильные дожди, крупный град и сильный ветер до 25-27 м/сек. В связи с этим спасатели МЧС советуют по возможности не выходить на улицу, а во время управления автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

На улице во время непогоды лучше обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями.

- Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Непогоду будет держать на контроле круглосуточный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области. Если вдруг произошло ЧП, спасатели просят обязательно звонить по телефонам: 101 и 112.