На Урале экс-чиновнику МУГИСО, которого осудили за взятку на девять лет, сократили срок

Игорь Разунин проведет в колонии на два месяца меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня днем, 7 августа, состоялось заседание по делу экс-главы департамента рекламы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игоря Разунина. Напомним, в феврале этого года экс-чиновника отправили на восемь лет в колонию за взятку, а также оштрафовали на пять миллионов и запретили занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Но приговор был обжалован самим Разуниным и его защитниками в вышестоящей инстанции. В итоге, рассмотрев апелляции, Свердловский облсуд принял решение сократить срок – но совсем немного.

- Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда исключила из приговора показания двух свидетелей, данные на предварительном следствии, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Кроме того, суд снизил на 1 год наказание по эпизоду покушения на получение взятки, так как при наличии смягчающих обстоятельств суд первой инстанции назначил за это преступление максимальное наказание.

Таким образом, Свердловский облсуд поставил точку в этом вопросе, снизив срок наказания Игорю Разунину до 8 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Размер штрафа и лишение права занимать руководящие должности остались в силе.