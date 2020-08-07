Свердловские школьники начнут учебный год без масок, но с соцдистанцией

Вице-губернатор Павел Креков рассказал, как начнется учеба в эпоху пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый учебный год в Свердловской области начнутся как обычно, в режиме офлайн, но традиционные линейки 1 сентября будут, скорее всего, отменены. Вместо них в школах пройдут классные уроки, на которых расскажут о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне и о поправках в Конституцию РФ.

Как рассказали в региональном оперштабе, маски и перчатки внутри школы дети и учителя носить не будут. Средства индивидуальной защиты останутся обязательными только для работников технических служб.

Вице-губернатор Павел Креков поделился тем, как в свердловских школах будет организовано обучение в эпоху коронавируса. Для начала, в учреждениях будет создан плановый вход в здание, чтобы у дверей не скапливались люди. Это значит, что какие-то классы будут приходить в одно время, какие-то – в другое.

- На входе будет обязательная термометрия, зона контроля, дезобработка рук, социальная дистанция. В кабинетах она тоже будет, - рассказал вице-губернатор. – Все помещения будут оборудованы специальными устройствами для дезинфекции поверхностей.

Кроме того, немного скорректируется расписание уроков и перемен, а также режим питания. Это тоже сделано для того, чтобы минимализировать количество учеников на одной площадке. «Должно быть меньше перекрещивающихся моментов. Процесс обучения нужно будет выстроить таким образом, чтобы избежать массовости», - объяснил Павел Креков.

Чиновник отметил, что, в случае ухудшения эпидситуации, школам придется вернуться к дистанционному режиму. «Но я надеюсь, что этого не случится», - добавил он. А перед началом учебного года все школы проведут противоэпидемические тренировки.