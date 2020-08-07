Певец из Екатеринбурга снялся в клипе вместе со строителями

Кирилл Нечаев поздравил строителей с профессиональным праздником. Фото: скриншот с видео

Певец из Екатеринбурга Кирилл Нечаев вместе с уральскими строителями снялся в клипе, посвященном Дню строителя. В ролике они поют о тех местах, которые стали для них давно родными.

По словам авторов ролика, клип снимался с участием тех, кто не выходит на большую сцену и не рассказывает о своей жизни в соцсетях, и тех, кто меняет Екатеринбург и другие населенные пункты Урала в лучшую сторону. Многие кадры были сняты самими строителями на мобильные телефоны, без использования специальных видеокамер. В клипе приняли участие больше 60 строителей Екатеринбурга, Невьянска и Асбеста.

- Тот, кто работает на строительной площадке – это сильные люди, настоящие работяги, любящие свою профессию. Обычный горожанин видит лишь забор и строительную площадку, а спустя время новое сооружение, которое создают с нуля десятки или сотни рабочих, - рассказал директор Союза Стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин. – В этом году ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы в праздничные мероприятия ко Дню строителя. Поэтому нам очень понравилась идея снять клип, чтобы поздравить всех тех, кто имеет отношение к строительной отрасли.

Напомним, в этом году День строителя отмечается 8 августа. Как и многие мероприятия, он пройдет в режиме онлайн. Кстати, не так давно мы публиковали подробную программу всех мероприятий.