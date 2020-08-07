Уральцев за несоблюдение противопожарного режима оштрафовали на 1,7 миллионов

Спасатели МЧС с начала пожароопасного сезона выявили больше 700 нарушителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 27 муниципалитетах Свердловской области продолжает действовать противопожарный режим, в рамках которого запрещается разжигать открытый огонь. Кроме того, в период действия этого режима запрещено помещать леса и нарушать требования пожарной безопасности.

- Гражданам необходимо помнить про запреты на разведение костров, сжигание мусора и проведение огневых работ, - подчеркнули в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Сейчас спасатели МЧС следят за соблюдением режима и устраивают регулярный рейсы. Только с начала пожароопасного сезона было выявлено 720 нарушителей, большинство из них оштрафовали, в общем, на 1,7 миллионов рублей.

Напомним, что за нарушение противопожарного режима обычных граждан могут оштрафовать от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, юридических лиц – от 200 до 400 тысяч.