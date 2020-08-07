На реконструкцию ЦПКиО имени Маяковского нужно 1,5 миллиарда Фото: Алексей БУЛАТОВ

На реконструкцию ЦПКиО имени Маяковского потребуется порядка 1,5 миллиардов рублей. Об этом во время пресс-конференции с журналистами заявила нынешний директор парка Екатерина Кейльман.

- Так как нет еще проекта, и сумму озвучить довольно сложно, я не могу назвать конкретную сумму. Но мы считаем, что это буде порядка полутора миллиардов, - сказала Кейльман.

Мастер-план, по ее словам, будет готов к концу августа, после чего будет разработано техзадание. И только после этого можно будет конкретно говорить о стоимости работ, сроках и форме реновации.