«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию еще один объект точно в срок

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

«Группа ЛСР» на Урале все новостройки сдает в срок. Не стала исключением и секция 3А зеленого дома ЖК «Хрустальные ключи». Отметим, что в этой секции остались последние варианты одно- и двухкомнатных квартир по цене от 2 млн рублей. Сейчас готовится к вводу в эксплуатацию секция 3Б данного дома, в которой также остались последние свободные варианты однушек и двушек.

На крыше этой новостройки уже работает автономная газовая котельная, которая позволит будущим жителям экономить на коммунальных платежах. Она подстраивается под погодные условия: греет меньше, если на улице тепло, и наоборот. Кроме того, у автономных котельных теплопотери минимальные, поскольку нагретая вода или теплоноситель с крыши сразу же подаётся по трубам в квартиры.

Приобрести квартиру в новом доме можно в ипотеку от 5,85% — это рекордно низкая ставка.

- Стоимость аренды однокомнатной квартиры в новых домах комплекса начинается от 13 000 рублей. При этом ежемесячный ипотечный платеж будет на 3 600 рублей меньше и составит 9 381 рублей (при наличии первоначального взноса в 30%, срока ипотеки – 25 лет, ставки – 5,85%). Также стоит учитывать, что стоимость коммунальных платежей в ЖК «Хрустальные ключи» — одна из самых низких в городе. Дополнительная выгода к 28% экономии на ежемесячном платеже, - отмечают в пресс-службе компании.

Помимо низких коммунальных платежей, у жителей «Хрустальных ключей» будет еще ряд преимуществ. Добираться до центра города они смогут всего за 20 минут. Рядом с комплексом останавливается наземный аналог метро – городская электричка, а также автобусы, которые идут в разные районы Екатеринбурга. Рядом - выезд на Объездную и ЕКАД. В двух шагах расположены образовательные школы, огромное количество детских садов, ледовая арена ФОК «Факел», куда заниматься хоккеем и фигурным катанием ездят со всего Екатеринбурга, поликлиника, КСК «Олимп», где есть кинотеатр и различные детские секции.

Если вы хотите забронировать готовую квартиру в ЖК «Хрустальные ключи», вы можете позвонить по телефону +7 (343) 215-9-216 или посетить офисы продаж «Группы ЛСР» в Екатеринбурге.