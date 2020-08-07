На Среднем Урале уничтожили опасную мину

Фото: пресс-служба региональной Росгвардии

Накануне, 6 августа, в Управление Росгвардии по Свердловской области поступила информация о том, что в поселке Дружинино, что в Нижнесергинском районе, местные жители обнаружили подозрительный предмет, который очень был похож на боевой снаряд.

- Для проведения обследования на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН с минно-розыскной собакой регионального управления Росгвардии, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты обнаружили находку и установили, что перед ними 55-миллиметровая минометная мина с взрывателем со следами коррозии без маркировки. По согласованию с администрацией поселка и полиции боеприпас вывезли за пределы поселка во взрывозащитном контейнере и на отделенной территории уничтожили.