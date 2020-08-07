Свердловским врачам закупили нейроновигацию для операций на головном и спинном мозге

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Нейрохирургическому отделению СОКБ №1 закупили новую навигационную систему, которая позволяет повысить качество и скорость операций на головном и спинном мозге. Врачи уже прошли обучение, и в ближайшее время оборудование будет введено в эксплуатацию.

- В первую очередь это оборудование будет использоваться при лечении пациентов с онкопатологиями головного и спинного мозга, - рассказал завотделением нейрохирургии СОКБ №1 Алексей Пыхтеев. – Также будем использовать его при выполнении вмешательств пациентам с сосудистыми нейрохирургическими патологиями.

Вообще использование такой навигационной системы является обязательным условием при выполнении таких сложных операций. Суть ее заключается в следующем: во время операции хирург дотрагивается до различных участков мозга специальным инструментом со встроенным сенсором, и данные об их местонахождении тут же передаются в компьютер, который накладывает эту информацию на сделанное ранее КТ или МРТ-изображение мозга пациента.

Таким образом, система позволяет точно определить границы патологических очагов и максимально снизить вероятность повреждения функционально значимых зон головного мозга при дальнейшем воздействии.