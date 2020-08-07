«Хотим взбодрить народ»: стал известен хедлайнер, который закроет Венский фестиваль в Екатеринбурге

Фото: официальное сообщество группы The Hatters

В настоящее время в Екатеринбурге проходит Венский фестиваль музыкальных фильмов. В этом году из-за пандемии коронавируса он проходит с небольшим опозданием и строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Как и прошлые года, вход туда бесплатный, но перед этим необходимо зарегистрироваться.

А сегодня, 7 августа, организаторы назвали имя хедлайнера, который закроет фестиваль. Им стала группа The Hatters - звезды YouTube, которые должны были ехать в этом году на «Евровидение», актеры театра «Лицедеи» и участники Little Big Family.

Музыканты играют не в академическом стиле – и это впервые в Екатеринбурге, когда на сцене академического фестиваля выступят такие артисты.

- Мы приняли решение, что это будет российская группа, когда поняли, что из-за пандемии коронавируса мы иностранцев не привезем. Выбор очень быстро пал на них. Мы пониманием, что это смена формата для Венского фестиваля, но решили, что попробуем взбодрить народ, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе фестиваля. – Они, кстати, очень быстро согласились, хотя у них сейчас очень плотный график. Но они очень любят Екатеринбург.

С группой организаторы определились быстро, поскольку сейчас The Hatters – одна из самых популярных и «модных» групп. Чтобы привлечь молодую аудиторию, на концерт группы запустили только онлайн-регистрацию. Она откроется уже сегодня, 7 августа, в 12:00.

Выступать музыканты будут 12 августа в 19:30. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Напомним, что в этом году, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, количество мест на площадке ограничено – до 750 человек.