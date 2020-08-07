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На Среднем Урале по-прежнему нет водоемов, в которых разрешено купаться

Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воды по нескольку раз за месяц
Мария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воды по нескольку раз за месяц

Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воды по нескольку раз за месяц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора по нескольку раз за лето отбирают и исследуют пробы воды в водоемах Свердловской области. В этом году проверке подверглись 83 таких объекта, но ни в одном из них по-прежнему нельзя купаться.

По данным на 3 августа только два водоемах имеют соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения: озеро Щучье в Тавдинском ГО и Восточный берег Шарташа в Екатеринбурге. Но, при этом, на Щучьем не оборудован пляж, что нарушает требования СанПиН. А на Шарташе плохое качество воды – содержание бактерий в 2,4 раза превышает нормативный уровень.

- Территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в рамках социально-гигиенического мониторинга осуществляется отбор проб воды на 83 поверхностных водных объектах, в 131 месте, используемом населением для купания, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Таким образом, по результатам исследований, в регионе нет водоемов и зон рекреаций, в которых бы можно было безопасно купаться.