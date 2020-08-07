В Нижнем Тагила наградили почетных горожан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле накануне, 6 августа, прошла церемония награждения почетных горожан по случаю Дня города. По требованиям санбезопасности мероприятие было поделено на отдельные блоки.
- Ко Дню города запланировано проведение около сотни различных мероприятий, большинство из которых пройдет в формате онлайн. Но вручил заслуженные награды тагильчанам к одному из главных городских праздников нужно было лично, чтобы открыто глядя в глаза поблагодарить их за труд на благо своей малой Родины, - объяснил мэр города Владислав Пинаев.
Награды получили представители сферы искусства, образования, медицины, а также руководители крупных городских предприятий.