В Нижнем Тагила наградили почетных горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле накануне, 6 августа, прошла церемония награждения почетных горожан по случаю Дня города. По требованиям санбезопасности мероприятие было поделено на отдельные блоки.

- Ко Дню города запланировано проведение около сотни различных мероприятий, большинство из которых пройдет в формате онлайн. Но вручил заслуженные награды тагильчанам к одному из главных городских праздников нужно было лично, чтобы открыто глядя в глаза поблагодарить их за труд на благо своей малой Родины, - объяснил мэр города Владислав Пинаев.

Награды получили представители сферы искусства, образования, медицины, а также руководители крупных городских предприятий.