Два уральских города получат 3,8 миллионов рублей на развитие туризма

Богданович и Нижний Тагил получили деньги на развитие туристической инфраструктуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два уральских города - Нижний Тагил и Богданович прошли конкурсный отбор на получение субсидий для развития туристической инфраструктуры. Проекты поддержало Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Деньги выделят из областного бюджета.

- Субсидия выделена на ремонт колеса обозрения в парке культуры Богдановича. Этот аттракцион является одним из самых востребованных у жителей и гостей города. Также субсидию получит Нижний Тагил на установку знаков навигации к объектам туристского показа в рамках маршрута «Нижний Тагил - наше духовное, - рассказала исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Она отметила, что сейчас в регионе уделяется особое внимание развитию внутреннего туризма, который на фоне ограничений из-за распространения COVID-19 приобретает особую актуальность.

В апреле поддержку также получили Шалинский городской округ - на обустройство туристской стоянки в районе реки Чусовой, Полевской городской округ - на ремонт центра досуга «Азов», а также Алапаевск и Сысерть на установку знаков навигации к туристическим объектам.

Все работы планируется завершить до конца текущего года. Всего в 2020 году на развитие туристической инфраструктуры из областного бюджета выделено 12,5 миллионов рублей.