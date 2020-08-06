Продажи электронных билетов на поезда дальнего следования на Урале выросли на 23% в июле

Фото: «РЖД»

В июле 2020 года на поезда дальнего следования, отправляющиеся со станций Свердловской и Южно-Уральской магистралей (обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания») пассажиры оформили 328 тыс. электронных билетов. Это на 23% превышает показатели июня текущего года (было оформлено 266 тыс. электронных билетов). Доля онлайн-продаж по итогам июля составила 50% от общего количества реализованных проездных документов.

Напомним, с середины мая холдинг «РЖД» возобновил продажу билетов за 90 суток до отправления поезда, что позволило пассажирам планировать путешествия в летний сезон и оформлять проездные документы заблаговременно.

Для удобства пассажиров холдинг «РЖД» обновил бланк электронного билета, сделав его максимально информативным и персонализированным, а также продолжает развивать онлайн-сервисы. Например, через официальный сайт компании можно оформить билеты в специальные купе для маломобильных граждан. Также в электронном формате можно оплатить перевозку дополнительной ручной клади, багажа и т. д.

Пользователям смартфонов на базе операционных систем Android и iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью можно без комиссии приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, также можно отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты. В приложении пассажиры могут найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам, информацию о фактическом движении поездов и ответы на часто задаваемые вопросы.

При онлайн-покупке электронных билетов на поезда дальнего следования пассажирам предоставляется возможность электронной регистрации. После ее прохождения для посадки в поезд достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении билета.