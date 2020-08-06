«Планируем смелый эксперимент»: перед екатеринбуржцами в День города выступит «Чайф» с крыши мэрии

Музыканты заберутся на крышу здания, чтобы выступить перед екатеринбуржцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский раскрыл, кто выступит на праздничном концерте в честь Дня города. Поздравлять горожан в этом году будет группа «Чайф». Об этом мэр рассказал изданию E1.RU. Концерт, конечно же, будет организован в онлайн-формате, так как все массовые мероприятия отменили из-за коронавируса.

- Постараемся в первый раз сделать очень смелый эксперимент. Планируем с «Чайфом» провести онлайн-концерт на крыше мэрии прямо под часами. Хотим сделать так, чтобы праздник получился домашним, - рассказал Александр Высокинский

Имя второго хедлайнера глава города назвать отказался, но отметил, что переговоры с исполнителем ведет управление культуры администрации Екатеринбурга.

Напомним, что администрация Екатеринбурга решили сохранить традиции и провести в дистанционном формате такие мероприятия, как конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2020», «Городская свадьба», «Семья Екатеринбурга», а также различные викторины.