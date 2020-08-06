В Екатеринбурге ищут родственников 83-летней бабушки

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку, в которой просят помочь найти родственников 83-летней бабушки. Пожилую женщину нашли сегодня на Химмаше. Волонтеры рассказали, что пенсионерка представляется Соловьевой Алевтиной Максимовной.

В ориентировке указано, что у женщины возможна потеря памяти, и она не ориентируется в пространстве.

Приметы:

Рост: 160 см см.

Телосложение: xудощавое

Волосы: седые

Глаза: карие

Была одета: разноцветный халат в цветочек.

Если вы знаете Соловьеву Алевтину Максимовну или ее родственников, свяжитесь с инфоргом поискового отряда «Лиза Алерт» Дарьей по телефону 8 932 125 91 88.