Разыграют 400 призов: в Екатеринбурге горожан поздравят с Днем города радиомарафоном с викториной

Участие в марафоне примут 20 радиостанций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в День города в Екатеринбурге решили отказаться от массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Но без праздника горожан не оставят - в столице Урала решили провести поздравительный радиомарафон с викториной. Таким способом отметить праздник решили впервые за 297-летнюю историю города. Участие в марафоне примут 20 радиостанций.

- В прямом эфире любимых слушателями радиостанций будут звучать поздравления в честь Дня города и состоится викторина с занимательными фактами о зданиях, памятниках, улицах и героях Екатеринбурга. Например, где находится могила знаменитого пылесоса «Урал»? Как конструктивистская Белая башня связана с мороженым? Как в Екатеринбурге работал самый высокий в Европе «дирижаблепорт»? И так далее, - рассказали в пресс-службе администрации.

Вопросы для горожан подготовил Музей истории Екатеринбурга. В администарции горда, отметили, что среди самых внимательных екатеринбуржцев правильно ответивших на вопросы викторины разыграют 400 призов с символикой города.

Поздравления и викторины будут проходить на радиостанциях города 14 августа с 7 до 20 часов.