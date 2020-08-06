В Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели проверку в офисе «Мотива»

Силовики изъяли документы одного из контрагентов компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вчера, 5 августа в офис оператора сотовой связи «Мотив» на Мамина - Сибиряка, 85 нагрянули сотрудники ФСБ. Силовики провели проверку и изъяли часть документов.

- Провели выемку документов, касающихся одного из контрагентов компании, который оказался в поле зрения проверяющих органов, - рассказали в пресс-службе «Мотива».

Напомним, что вчера сотрудники ФСБ задержали мэра Богдановича Павла Мартьянова. Причиной якобы послужили махинации с земельным участком, который передали местному предпринимателю. Сегодня появилась информация, что глава уральского города вышел на работу.