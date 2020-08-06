В Екатеринбурге мотоциклист сильно пострадал в аварии с легковушкой

Водитель мотоцикла сильно пострадал после столкновения с отечественной легковушкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше сегодня днем произошла серьезная авария. Водитель на автомобиле Priora не уступил дорогу мотоциклисту на дороге возле дома № 3 на улице Старых Большевиков. Машина столкнулась с мотоциклом, из-за чего байкер получил серьезные травмы.

- По предварительной информации, водитель Lada Priora во время разворота не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла Honda, который двигался в попутном направлении, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Водителя мотоцикла госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом ключицы.

Фото: Инцидент Екатеринбург

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