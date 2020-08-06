Так и не пришел в сознание: на Урале скончалась еще одна жертва страшной аварии

Александр так и не пришел в сознание после аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Кировграде скончался 18-летний Александр Калапов. Молодой человек стал второй жертвой страшной аварии, которая произошла утром 20 июня. Александр в компании 15-летней девушки ехал в город на машине со свадьбы.

Александру было всего 18 лет. Фото: СОЦСЕТИ

- Информацию подтверждаем. Молодой человек скончался в больнице, - сообщили «КП» в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Известно, что водитель Opel Astra вылетел с проезжей части и врезался в дерево. От удара легковушку сплющило до неузнаваемости. Водитель выжил, им оказался 22-летний Олег Фахрутдинов. От удара пассажирка скончалась мгновенно, а Александр впал в кому. Он так и не пришел в сознание.