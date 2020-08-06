ВИЗ-Сталь повышает культуру безопасности у работников

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовала образовательная программа Safe Start, направленная на повышение культуры безопасности у работников. Ее цель – помочь каждому сотруднику научиться в разных ситуациях на работе и дома заранее видеть риски, осознанно управлять своим поведением, анализировать ошибки в действиях и эффективно их устранять.

Обучение пройдет с августа по октябрь и охватит сотрудников всех заводских подразделений. В основе Safe Start - комплекс передовых методик, эффективно зарекомендовавших себя в мировой практике. Тренинги по модулям «Смотрю на то, что делаю, думаю о том, что делаю», «Спешка, расстройство, усталость, самонадеянность», «Техники устранения критических ошибок» и другим проведут 18 специально подготовленных внутренних тренеров компании.

Объем инвестиций в программу составит около 10 млн рублей.

«Здоровье сотрудников и безопасные условия труда – приоритеты в деятельности ВИЗ-Стали. Для повышения корпоративной культуры безопасности мы запустили программу Safe Start, эффективность которой уже оценили более 3000 компаний мира. Мы хотим, чтобы, пройдя курс специальных тренингов, наши работники научились всегда вовремя останавливаться и не допускать критических ошибок, приводящих к травме. По итогам обучения мы ожидаем снижения производственных рисков травматизма не менее чем на 30%», – отметил генеральный директор ВИЗ-Стали Станислав Ольков.