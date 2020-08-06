Свердловские детские сады и школы уличили в плохом питании

Основные претензии: недовес блюд, энергетическая ценность рациона и антисанитария в пищеблоке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское управление Роспотребнадзора отчиталось о контроле питания в детских садах региона. За прошлый учебный год от родителей поступило 39 обращений на качество еды.

Основные претензии: недовес блюд, энергетическая ценность рациона и антисанитария в пищеблоке.

- По результатам проведенных 823 проверок пищеблоков образовательных организаций и организаторов питания за выявленные нарушения санитарного законодательства составлено 1558 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 6,39 миллиона рублей, - отмечают в ведомстве.

На сегодняшний день горячим питанием на Среднем Урале охвачено 96,4% школьников, а охват учащихся начальных классов горячим питанием составляет 99,9%.

Напомним, что в прошлом году ученик школы № 29 снял, как сотрудница пищеблока накладывает еду голыми руками.