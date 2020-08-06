Свердловчанку отправили в тюрьму за рубку деревьев на 917 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске, что в Свердловской области, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в незаконной рубке деревьев. В марте этого года она наняла специальную бригаду лесорубов, приехала в местное лесничество и спилила 24 дерева: 15 кедров, 7 елей и 2 березы. Ее подчиненные ничего о ее незаконных действиях не знали.

Лесничеству женщина причинила ущерб в 917 тысяч рублей.

- В соответствии с позицией государственного обвинителя и с учетом совершения подсудимой тяжкого преступления в период условного осуждения за ранее совершенное мошенничество, суд назначил ей 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – И оштрафовал на 40 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил иск о возмещении ущерба и конфисковал в доход государства три бензопилы.