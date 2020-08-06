Уральца отправили в тюрьму за то, что он задолжал 860 тысяч по алиментам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в неуплате алиментов своему ребенку. В 2010 году мужчина развелся с женой, суд обязал его выплачивать ежемесячно ¼ доли всего своего дохода. В 2019 году его привлекли к административной ответственности за неуплату, и ему назначили наказание в виде обязательных работ на 60 часов.

Кроме того, в конце 2018 года суд отправил мужчину на 8 месяцев в тюрьму.

- Однако он своего поведения и отношения к содержанию ребенка не изменил, мер к погашению задолженности по алиментам так и не предпринял, официально не трудоустроился, в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработного не обращался, иной добровольной помощи своему сыну не оказывал, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Общий долг составил больше 860 тысяч рублей. В этот раз суд отправил мужчину на полгода в колонию общего режима.