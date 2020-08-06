К новому учебному году на Среднем Урале откроют девять школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом учебном году в Свердловской области сдадут девять новых и капитально отремонтированных школ на 8,6 тысяч учеников. В частности, речь идет о реконструкции здания школы №3 в Верхней Пышме и строительстве пристроя, реконструкции школы №25 там же, новом корпусе школы №181 в Екатеринбурге и других образовательных учреждениях.

- За последние четыре года в регионе введено больше 24 тысяч новых мест. Из них более 11 тысяч – за счет строительства новых зданий, - рассказал и. о. губернатора Алексей Орлов.

Помимо девяти школ, которые сдадут в этом году, еще семь будут готовы в 2021 году, по две – в 2022 и 2023 году. На эти цели предусмотрено 10,3 миллиарда рублей.

Кстати, в ноябре прошлого года распоряжением губернатора Евгения Куйвашева была создана рабочая группа по строительству новых школ в Свердловской области. Ее цель – с инженерной и экономической точек зрения увеличить места для учащихся. Такие изменения позволят проектировать пятиэтажные здания школ, размещать учебные помещения 7-11 классов на верхних этажах, зальные помещения – на 3 этаже.