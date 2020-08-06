Сериал «Ольга» возвращается на экраны спустя два года

Фото: пресс-служба ТНТ

На телеканал ТНТ возвращается сериал «Ольга». В новом сезоне Ольга дистанцируется от семьи, и та оказывается на грани катастрофы. Как описывает ситуацию неудавшийся жених Ольги Гриша: «Аня жениха выгнала, Тимофей со шпаной связался, дядя Юра вообще цементом могилы заливает... а ей фиолетово!»

Только возвращение матери-героини может спасти семью… Но захочет ли Ольга в очередной раз быть самой сильной и решать за всех?

- Герои «Ольги» вовсе не пропали с радаров — они взяли паузу в два года, чтобы аккумулировать силы, заметно подрасти (касается молодых актеров) и дать бой суровой жизни и здравому смыслу, используя фирменный арсенал суперспособностей: умение вляпаться без каких-либо предпосылок к этому, сломать ногу на ровном месте, устроить пожар в бане или потоп в бассейне. Дирижирует оркестром косячных по-прежнему Ольга (Яна Троянова), - рассказывают создатели.

Впервые за четыре сезона героиня пришла к тому, чего требовала логика, организм и драматургия — надломилась и отпустила ситуацию в семье, решив — впервые за все сезоны сериала — заняться собой.

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Актриса Яна Троянова:

- Вообще, это иллюзия, что у Ольги в руках вожжи. В том числе и для нее самой — иллюзия. Она думает, что сделает, как лучше. Как мы привыкли думать в России? Все действия, направленные в сторону близких, это благие намерения. Хочу, чтобы было лучше. А получается, к сожалению, наоборот. Ольга в этом смысле не исключение. Она ошибается, когда думает, что управляет ситуацией. А четвертый сезон ей покажет большую задницу в ответ. Это и будет надрывом. Принятие мысли: «Я не всемогуща». Но именно признание слабости — путь к победе. Так что для меня этот сезон — победный.