В Екатеринбурге спасли собаку, провалившуюся в канализацию посреди леса

Фото: Евгений Зенков

Зооспасатель из Екатеринбурга Евгений Зенков накануне, 5 августа, получил тревожный вызов о собаке, угодившей в канализацию. Животное совершенно случайно обнаружили на Чусовском тракте – оно сидело в канализационном колодце посреди леса. Как собака там оказалась – непонятно.

- Мы долго шли с заявительницей по тропинке, потом свернули с нее в лес, и тут глазами предстал круглый канализационный люк, над которым нависли заросли трав, - рассказал Евгений Зенков. – Уму непостижимо, сколько времени могла там провести собака! Феноменально, что она была обнаружена в таком глухом неприметном месте!

На дне колодца в цементном канале бежала вода, собака взобралась на узкий приступок на глубине около трех метров. Собаку быстро и благополучно вытащили за несколько минут, а колодец прикрыли хворостом, чтобы избежать подобных ситуаций.