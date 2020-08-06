Перевозки контейнеров на СвЖД выросли с начала года

Погрузка контейнеров

В январе-июле 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 233,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 36,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во внутреннем сообщении отправлено 113,7 тыс. ДФЭ (+6,1%), в экспортном – 120,1 тыс. ДФЭ (перевозки выросли почти в два раза).

Екатеринбург-Сортировочный

· нефть и нефтепродукты – 23,8 тыс. ДФЭ (-4,3% к уровню января-июля 2019 года);

· черные металлы – 10,8 тыс. (+37,1%);

· лесные грузы –17,5 тыс. (+4,8%);

· бумага – 15,8 тыс. (-3%);

· цветные металлы – 12,1 тыс. (+14,6%);

· химикаты и сода – 84,9 тыс. (перевозки выросли в 2,5 раза);

· строительные грузы – 2,3 тыс. (-3%);

· огнеупоры – 2,7 тыс. (-22,4%);

· метизы – 3,1 тыс. (-15,9%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – июле 2020 года было перевезено более 3,2 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).