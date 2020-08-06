Уральца, застрелившего экс-жену на глазах у сына-подростка, отправили в тюрьму на 20 лет

Фото: пресс-служба региональной прокуратуры

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю Ирбитского района, которого обвиняют в убийстве бывшей жены на глазах у сына-подростка. Этому предшествовали неоднократные угрозы: после развода отношения у бывших супругов так и не наладились.

- Мужчина работал на севере вахтовым методом, и долго не находился дома. Возможно, бывший супруг узнал, что у его спутницы жизни кто-то появился, и произошёл всплеск ревности по печально известному принципу «Так не доставайся же ты никому!», - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - В тот роковой день обвиняемый пришел с ружьем в нетрезвом виде и, таким образом, испортил дальнейшую жизнь и себе, и всем своим родным и близким.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, это произошло в конце декабря 2018 года – мужчина заявился к той домой, захватив с собой ружье, направил его на женщину и угрожал убить. Но ничего не сделал. Спустя два месяца, в феврале 2019 года, он снова пришел к бывшей жене. Дома был их 12-летний сын.

Увидев отца с ружьем и поняв, что тот хочет сделать, он подбежал к матери и закрыл ее своим телом. Но мужчина ударил его прикладом в спину и отшвырнул в сторону, после чего на его глазах застрелил экс-супругу. Он направил ружье и на мальчика, пригрозившись убить его, но подросток сумел убежать.

- Осознав содеянное, мужчина выстрелил в себя, попал в плечо, но ранение оказалось не смертельным. Пережив колоссальный стресс, ребенок получил психологическую травму, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В суде мужчина признал вину лишь в убийстве бывшей жены, отрицая, что стрелял при ребенке и угрожал ему. В итоге, Облсуд назначил ему 21 гол лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Кроме того, суд обязал его выплатить четыре миллиона сыну и матери погибшей супруги.

Приговор вступит в силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.

- В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета также выяснялись причины и условия, которые способствовали случившемуся, и в целях недопущения таких обстоятельств впредь внесено соответствующее представление. На данный момент ребенок проживает с бабушкой, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.