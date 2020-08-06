На Среднем Урале от коронавируса умерли еще семь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще семь смертей от коронавируса. Всего в регионе 307 погибших. Об этом сообщает региональный оперштаб. Также в сегодняшнюю сводку попали 183 новых случая заражения. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+93).

Также новыми пациентами стали жители Асбеста, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Режа, Серова и других муниципалитетов. Всего с начала пандемии в регионе – 21725 зараженных. На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 112 пациентов, из них 110 – в реанимациях, в том числе 54 подключены к аппаратам ИВЛ.

Но есть и хорошие новости: за время пандемии уральские медики сумели вылечить 18224 человека. Только за сутки выписали 95 пациентов.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru