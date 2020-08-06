В Екатеринбурге началось строительство первого общежития Универсиады-2023

Фото: пресс-служба "Группа ЛСР - Урал"

В Екатеринбурге, недалеко от МВЦ «Екатеринбург-Эспо», началось строительство первого объекта Универсиады-2023 – общежития для спортсменов. Это будет трехсекционное здание, в котором смогут проживать порядка 1700 спортсменов. Сейчас ведутся работы по устройству фундамента.

Всего таких общежитий в новом микрорайоне Новокольцовский планируется построить пять. В каждом будут, помимо жилых зон, офисы глав делегаций с рабочими кабинетами. А также медицинские кабинеты и ледогенераторные для автоматического изготовления льда, который может пригодиться в случае травм спортсменов.

- Перед нами поставлена сложная задача: построить порядка 240 «квадратов» в достаточно сжатые сроки. Для этих целей потребуется произвести порядка 160 тысяч кубометров железобетонных изделий, - рассказал Владимир Крицкий, гендиректор компании «ЛРС.Недвижимость – Урал», которая ведет строительство. – Но мы уверены, что справимся с поставленной миссией.

Общежития должны быть сданы уже в 2022 году, а после проведения Универсиады их передадут УрФУ, а них будут жить студенты вуза.

Напомним, что ряд крупных спортивных объектов, которые специально построят к Универсиаде-2023, должны будут разместиться в Новокольцовском районе. На подготовку планируется потратить порядка 58,5 миллиардов рублей.