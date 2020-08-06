Свердловским школьникам расскажут про принятие поправок в Конституцию РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в школах Свердловской области начнется в традиционном, офлайн, формате. Но праздничные линейки будут отменены. Вместо этого региональные власти решили провести первые уроки, посвященные принятию поправок в Конституцию РФ и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Важно создать для школьников, для их родителей, для учителей атмосферу праздника, задать хороший, позитивный настрой на весь учебный год. Поэтому считаю, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первый урок в образовательных организациях должен быть пронизан духом победы, - рассказал и. о. губернатора Алексей Орлов. – Отныне патриотические ценности закреплены как конституционные нормы. И эта тема – принятие поправок в Конституцию РФ – тоже должна отчетливо прозвучать.

Чиновник поручил министерству образования и молодежной политики обсудить темы с образовательными организациями и оказать им всю необходимую помощь.