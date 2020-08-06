Пожар идет на спад: из горящего «Денежкина Камня» выводят «Авиалесоохрану»

Пожар удалось локализовать. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

С 17 июля в Свердловской области горел известный заповедник «Денежкин Камень». Его не могли потушить около двух недель. Однако не так давно пожар, к счастью, наконец, удалось локализовать на площади в 120 гектаров. Сейчас специалисты проводят окарауливание и проверку кромки пожара, большая часть из которой не имеет активных очагов. Отчасти в тушении помогли сильные дожди.

- На пожаре сейчас задействованы сотрудники «Денежкина Камня» в количестве 10 человек, четверо специалистов МЧС, и три волонтера, - рассказали в пресс-службе заповедника. – Из техники работают два автомобиля «УАЗ» и один «Урал».

Тушить пожар помогала группировка «Авиалесоохраны» в количестве 27 человек, которую вызвали специально из Абакана. Накануне специалистов вывели с территории заповедника и автобусом перенаправили в поселок Шушенское – их помощь больше не понадобится.

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