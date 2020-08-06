Сочи, Санкт-Петербург и Чебаркуль: куда екатеринбуржцы поедут в отпуск в конце лета

Также в десятку попали Санкт-Петербург, Севастополь и Феодосия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествий выяснили, куда жители Екатеринбурга поедут отдыхать в конце лета. Специалисты изучали интерес уральцев к отелям разных городов. В этом году из-за пандемии коронавируса многие отложили поездку за границу и предпочли южные побережья России.

- Самые популярные российские направления у жителей Екатеринбурга — Сочи, Анапа и Ялта. В пятёрку также вошли Геленджик и Алушта. По сравнению с другими большими городами в Екатеринбурге особенно высок интерес к Чебаркулю, - рассказали в пресс-службе Яндекса.

Также в десятку попали Санкт-Петербург, Севастополь и Феодосия.

Аналитики заметили рост интереса к путешествиям. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть.