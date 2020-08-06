Глава Богдановича, которого накануне задержала ФСБ, вышел на работу

Информацию о задержании градоначальника в администрации не комментируют. Фото: gobogdanovich.ru

Глава Богдановича Павел Мартьянов, которого накануне задержали сотрудники ФСБ, вышел на работу. От должности он не отстранен. Об этом «КП» рассказали в администрации муниципалитета.

- Он находится на рабочем месте, - кратко пояснили в администрации Богдановича.

Вопросы, связанные с действиями силовиков в администрации комментировать не стали.

Накануне ряд уральских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Павла Мартьянова задержала ФСБ, а СК завел на чиновника уголовное дело. Причина задержания якобы крылась в махинациях при предоставлении землеотвода в деревне Паршино.