Уралец пытался переслать в США и Европу две тысячи таблеток

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники перехватили 40 посылок с противовирусными и имунностимулирующими препаратами. Уралец пытался отправить за границу – в США и Европу – больше двух тысяч таблеток и ампул. Он упаковал товар в фольгированные пакеты и в сопроводительных документах указал, что перевозит воздушные фильтры и электронные аксессуары. Все это он делал, чтобы избежать таможенного контроля.

- Пересылать лекарственные препараты, не содержащие сильнодействующие и наркотические вещества, в международных почтовых отправлениях разрешено, но их необходимо письменно декларировать, - объяснил первый замглавы Кольцовской таможни Михаил Сентяков.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В итоге, таблетки так и не удалось отправить – их задержали на таможенном контроле. А в ходе административного расследования выяснилось, что таким «бизнесом» уралец занимается не в одиночку.

Сейчас на мужчину завели 18 административных дел по фактам недекларирования товаров и нарушения запретов и ограничений. Еще больше 20 попыток пересылки расследуются. Теперь ему грозит штраф, размер которого определит суд. Весь товар у уральца забрали.