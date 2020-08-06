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На Урале заблокировали сайты, на которых продавали приборы для «скручивания» показаний за «коммуналку»

Рядом с товарами в интернет-магазинах была указана цена и инструкция по применению
Мария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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На Урале заблокировали сайты, на которых продавали приборы для «скручивания» показаний за «коммуналку»

На Урале заблокировали сайты, на которых продавали приборы для «скручивания» показаний за «коммуналку»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске, что в Свердловской области, городская прокуратура заблокировала 10 интернет-магазинов, в которых продавались специальные приборы для «скручивания» показаний за коммунальные услуги. Рядом с товарами была указана цена и инструкция по применению. Вся информация содержалась в открытом доступе.

- При этом ФЗ установлено, что потребитель не вправе самостоятельно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения, демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После обнаружения сайтов прокуратура направила в суд 10 административных исков с требованием заблокировать интернет-магазины на территории РФ. Что и было сделано уже в ближайшее время.