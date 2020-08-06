В Свердловской области поднимут оклады госслужащим

Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, оклады поднимут с 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 5 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с 1 октября будут увеличены месячные оклады госслужащих. Документ уже опубликован на портале правовой информации региона.

- Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области, - сообщается в указе.

Фото: официальная документация

Кого документ касается? Служащих в целях обеспечения исполнения полномочий Заксобрания региона, губернатора, правительства, областных и территориальных исполнительных органов власти, а также уставного суда и мировых судей. Представителям этих сфер оклады поднимут на 3%.