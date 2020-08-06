Спасли 16 жильцов: на Урале в двухэтажке сгорели четыре квартиры

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью в Ирбите, что в Свердловской области, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 03:06. Оказалось, на улице Маяковского в двухэтажном доме горят сразу несколько квартир.

- На площади 240 квадратных метров сгорела кровля, повреждены четыре квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место спасатели оперативно вывели из горящего дома 16 жильцов, включая девять детей. В тушении участвовали 11 человек на двух спецмашинах. С огнем удалось справиться уже через полчаса, а разбирать сгоревшие конструкции закончили к 04:55. По данным МЧС, в огне никто не пострадал.

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