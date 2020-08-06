21 прорыв за три дня: в Екатеринбурге завершился последний этап опрессовок

В Екатеринбурге завершился последний этап опрессовок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился последний, третий этап опрессовок. Он проходил с 3 по 6 августа. Испытания проводились давлением выше работчего, температура не превышала 40 градусов, что определено техническими и нормативными требованиями. За три дня специалисты выявили 21 прорыв.

- Повреждения зафиксировали в районе улиц: Красноармейская, Токарей, Посадская, Ключевская, Гурзуфская, Амундсена, Космонавтов, Таватуйская, Белореченская, Уральская, Сулимова, Посадская, Волгоградская и переулок Парковый, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.

Основная цель опрессовок – выявить слабые места на теплотрассах, чтобы оперативно устранить их до начала отопительного сезона. Гидравлические испытания локальных зон пройдут на небольших участках сетей в помощью передвижных установок и роботизированного комплекса. Горожанам переживать не стоит – в это время горячую воду отключать не будут.