Дождь и солнце: погода в Екатеринбурге на конец недели

В выходные в столице Урала пройдет гроза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец недели в Екатеринбурге будет жарким, солнечным, но временами дождливым. Рассказываем подробнее, какую погоду прогнозируют синоптики из Уралгидрометцентра. Кстати, они же накануне выпустили предупреждение о смоге в городе.

В четверг, 6 августа, дождей не обещают, зато обещают высокие температуры – до +32. Ветер восточный 4-9 м/сек.

В пятницу, 7 августа, будет облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до отметок в +29…+31. Ветер юго-восточный 3-8 м/сек.

В субботу, 8 августа, будет облачно, днем обещают сильный дождь. Воздух немного остынет – до +25…+27. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В воскресенье, 9 августа, будет пасмурно, днем пройдет дождь с грозой. Температура понизится до +19. Ветер северный 5-10 м/сек.