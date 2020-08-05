На заброшенном уральском заводе пройдет творческий фестиваль

Фото: группа в ВК "Лето на заводе"

8 и 9 августа Железоделательный завод в Сысерти откроет двери для горожан – здесь проведут творческий фестиваль. Днем 8 числа гостей ждут лекторий, мастер-классы от современных представителей DIY-культуры Урала, а также ярмарка крафтовых мастеров и фуд-корт. Вечером – выступление театра Провинциальные танцы, DJ-сеты и видео-арт от современных художников Екатеринбурга.

9 августа помимо основной программы участников порадует детский спектакль «Карнавальная феерия» от театра «Три апельсина» и импровиз-перфоманс «Тени стен» с участием Татьяны Панаиоти и Марии Лузгиной. Эта творческая коллаборация родилась прямо на заводе.

- Действо проходит в руинированных декорациях заводских складов, освещённых видеоартом, – рассказывают организаторы.

Фото: группа в ВК "Лето на заводе"

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Лето на заводе». Цель – сделать первый шаг к возрождению завода, постепенно увядавшего с 1997 года, а позже закрывшегося.

- Креатив – это новое железо, – считает Ян Кожан, директор «Агентства развития Сысерти». – Если заселить старые стены новыми идеями, создавать здесь «сплав» творческих единиц, в перспективе мы получим завод креативных процессов и продуктов. Это вторично прокачает экономику территории, даст ей новыи импульс развития.

Вход на фестиваль свободный. Время работы площадки – с 12:00 до 23:00.

Организаторы призывают использовать маски и социальную дистанцию.