В Екатеринбурге пятый день ищут 52-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» пятый день занимаются поисками 52-летнего Кошкина Михаила Владимировича. Мужчина ушел из дома 31 июля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. В ориентировке, которую распространяют волонтеры указано, что Кошкин Михаил может находиться в другом городе.

- Он был одет в голубую клетчатую рубашку, синие джинсы и чёрные туфли, - рассказали в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 178 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: тёмно-русые

Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина, сообщите волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» или инфоргу поиска Ирине: +7 932-122-89-44.