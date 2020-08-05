В Алапаевске работникам агрофирмы выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:57:32+03:00

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В Алапаевске ООО «Агрофирма «Никон» нарушила трудовые права работников. Организация не выплачивала сотрудникам зарплату, пока в дело не вмешалась прокуратура. Компания задолжала рабочим 871,2 тысяч рублей.

- В ходе надзорных мероприятий выявлен факт частичной невыплаты 6 работникам заработной платы за август и октябрь 2019 года, январь 2020 года и полной невыплаты заработной платы за период с августа 2019 года по май 2020 года, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура потребовала у организации устранить нарушения федерального законодательства и направила заявление в суд. После чего работникам ООО «Агрофирмы «Никон» деньги выплатили в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU