Как защитить дом от постельных клопов: отвечают специалисты

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:23:16+03:00

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В нескольких регионах России в 2020 году замечены тропические постельные клопы, которых раньше на территории нашей страны не наблюдалось. С каждым годом количество этих насекомых увеличивается. И этот вид клопов от других видов могут отличить только специалисты.

Тропические постельные клопы предпочитают чистые и теплые помещения, которые моют и убирают, поэтому под угрозой находятся, в первую очередь, многоэтажные жилые дома.

В квартиру такой клоп может попасть с вещами, одеждой, мебелью. Из-за мобильности современного общества распространяются достаточно быстро. По дому насекомые расползаются через розетки, вентиляции. Для гнездования они используют чердаки.

Появление таких клопов можно заметить после укусов на утро. Но у тропических постельных клопов есть своя особенность – они атакуют человека в любое время суток. Основной период их активности – лето, рассказывают специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как вовремя обнаружить тропических постельных клопов и защитить от них дом:

1. Летом нужно чаще менять постельное белье, особенно, если вы приехали из другого города. Этот вид клопов встречается даже в пятизвездочных отелях, поэтому их постояльцы рискуют привезти нежелательный подарок даже оттуда.

2. При заселении в отель внимательно осмотрите номер, постель. Если возникли подозрения – откажитесь от проживания в этой гостинице.

3. Чемоданы держите в ванной, так как по скользкой поверхности клопам сложнее проникнуть в вещи.

4. Грязное белье и одежду складывайте в плотно закрывающийся пакет и не храните на полу. Вернувшись в родной город – отдайте эти вещи в химчистку.

5. Чаще убирайтесь в квартире, используя пылесос. Грязное постельное белье не храните в корзине, а сразу стирайте.

6. Время от времени осматривайте мягкую мебель, рамы картин, внутреннюю сторону отстающих обоев.

7. Для уничтожения обнаруженных клопов используйте только сертифицированные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU