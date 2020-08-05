2020-08-05T18:03:43+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле могут появиться 50 умных остановок

В таких комплексах можно будет воспользоваться интернетом, зарядить телефон и даже оплатить услуги ЖКХ
Алина СУРИНА
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Фото: администрация Нижнего ТагилаФото: администрация Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле могут появиться 50 умных остановок. Возможность установить современные торгово-остановочные комплексы (ТОК) сегодня обсудил с представителями екатеринбургской компании, которая реализует подобные проекты глава города Владислав Пинаев.

- Мы начинаем работать в этом направлении. Соответствующие поручения даны руководителям профильных управлений. Как только проект соглашения будет готов, а также определены места для размещения новых остановочных комплексов, мы вернемся к этой теме и примем решение, - рассказал мэр Нижнего Тагила.

Жители города смогут не только ждать транспорт на удобной остановке, но и воспользоваться бесплатным интернетом, сделать телефонные звонки, оплатить сотовую связь и услуги ЖКХ, узнать городские новости, или зарядить свой гаджет.

Кроме того, планируется, что в общественных местах могут быть установлены городские смартфоны. Это интерактивные терминалы нового поколения, предлагающие жителям и гостям города услуги бесплатной телефонии, интернет-связи, навигации и других необходимых приложений.

Реализовать проект в Нижнем Тагиле предлагается на основании концессионного соглашения. Это означает, что муниципалитет предоставит в аренду места, а инвестор выделит средства на строительство. Напомним, что в Екатеринбурге также планируют установить умные остановки. Больше 150 комплексов появятся на популярных улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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