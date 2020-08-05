2020-08-05T16:58:38+03:00
Общество

В Свердловской области синоптики предупредили об атмосферном загрязнении

Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до седьмого августа
Алина СУРИНА
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Режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать с 20:00 5 августаРежим неблагоприятных метеоусловий будет действовать с 20:00 5 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уральском гидрометцентре предупредили об атмосферном загрязнении первой степени опасности в Свердловской области. Как сообщают синоптики, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), при котором вредные примеси не рассеиваются в воздухе, будет действовать с 20:00 5 августа до 15:00 7 августа.

По данным Уральского гидрометцентра, в дни, когда будет действовать предупреждение, в регионе будет безветренно и облачно. Завтра и послезавтра обещают до +32 градусов днем и до +18 градусов ночью. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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