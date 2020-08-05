В Екатеринбурге полиция разберется с живодером, который выбросил двух кошек с 9 этажа

Фото: читатель "КП"

5 августа в Екатеринбурге полиция начала проверять информацию о жестокой расправе над двумя кошками на улице Старых Большевиков 52/1, где местный житель выкинул животных с 9-го этажа.

– Сообщения по данному факту поступили в отдел полиции №14. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение, – рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: читатель "КП"

Одну из кошек удалось спасти. Семейная пара, проходившая мимо, увезла кошку в ветклинику. По словам врача, у кошки сломана лапа. И нет гарантии, что ее можно будет сохранить, так как осколки кости далеко друг от друга. Но анемия у кошки проходит. Капельницу убрали. Переливание крови не понадобилось.

– Кошечка начала сегодня есть самостоятельно, сама встает и передвигается по клетке, - рассказывает мужчина, который спас мурлыку. – Кошечка очень ласковая и общительная, сегодня уже мурчит, и мы первый раз с субботы услышали ее «мяу». Врач и мы настроены положительно.

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